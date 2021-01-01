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الأرصاد تُصدر تحذيرات للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)
وزير فلسطيني أسبق بعد تصريحات سفير ترامب الجديد: "نحن أمام إدارة أمريكية أكثر فاشية من تل أبيب"
12 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي غربي خان يونس
مسؤول لبناني أسبق بعد زيارة وزير الخارجية لبيروت: ليس غريبًا على الشقيقة الكبرى مصر (فيديو)
حزب الله: استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال بمستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل
الأرصاد تُصدر تحذيرات للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)
منذ 10 دقائق
"إسكان النواب": إجراء حوار مجتمعي لتحقيق التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم
منذ حوالي 9 ساعات
محلل: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بضم الضفة ليس بعيدًا عن الواقع
منذ حوالي 9 ساعات
خبير اقتصادي: العالم يترقب بقلق قرارات ترامب وتأثيرها على شركاء الولايات المتحدة
منذ حوالي 9 ساعات
"اتصالات البرلمان": 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك وهذه عقوبة الابتزاز الالكتروني
منذ حوالي 9 ساعات
ما حكم قراءة الفنجان والاعتماد على علم الفلك.. داعية يوضح
منذ حوالي 10 ساعات
داعية: السحر مرض.. وهذه حقيقة علم التنبؤات
منذ حوالي 10 ساعات
وزير فلسطيني أسبق بعد تصريحات سفير ترامب الجديد: "نحن أمام إدارة أمريكية أكثر فاشية من تل أبيب"
منذ حوالي 10 ساعات
مصر في 24 ساعة| زيارة وزير الخارجية لبيروت.. وقرار جديد للبنك المركزي
منذ حوالي 11 ساعات
12 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي غربي خان يونس
منذ حوالي 12 ساعات
البيت الأبيض: “بايدن” يحترم إرادة الأمريكيين ويحرص على انتقال سلس للسلطة
منذ حوالي 12 ساعات
إبراهيم عيسى عن زيارة ترامب للبيت الأبيض ولقائه بـ "بايدن": "انتقال سلس للسلطة"
منذ حوالي 13 ساعات
خبير سياحي يكشف تفاصيل مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بالميتافيرس (فيديو)
منذ حوالي 13 ساعات
مسؤول لبناني أسبق بعد زيارة وزير الخارجية لبيروت: ليس غريبًا على الشقيقة الكبرى مصر (فيديو)
منذ حوالي 14 ساعات
عاجل.. إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس قرب بلدة دير قديس في رام الله
منذ حوالي 14 ساعات
حزب الله: استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال بمستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل
منذ حوالي 14 ساعات
أيمن الرقب: خطة الجنرالات تسعى لتقسيم غزة وسط صمت وعجز المجتمع الدولي (فيديو)
منذ حوالي 14 ساعات
تفاصيل قرار البنك المركزي بسحب سيولة بقيمة 1.37 تريليون جنيه.. ما تأثيره على التضخم؟
منذ حوالي 15 ساعات
بعد صدور الحكم.. محامي فرد الأمن يكشف مفاجأة في واقعة إمام عاشور
منذ حوالي 15 ساعات
وزير الخارجية: نعمل على تلبية طلبات اللبنانيين من مواد غذائية وطبية
منذ حوالي 15 ساعات
وزير الخارجية: الاتصالات المصرية لا تتوقف لحقن دماء اللبنانيين والفلسطينيين
منذ حوالي 15 ساعات
خالد الجندي يكشف مفاجأة بشأن جنة سيدنا آدم الواردة في القرآن (فيديو)
منذ حوالي 15 ساعات
خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني السبي في انتشار ظاهرة الإلحاد (فيديو)
منذ حوالي 16 ساعات
وزير الخارجية: الأولوية لمصر وقف العدوان الإسرائيلي وتمكين المؤسسات اللبنانية
منذ حوالي 16 ساعات
وزير الخارجية: الجيش اللبناني أحد أهم مؤسسات الدولة الشقيقية
منذ حوالي 16 ساعات
وزير الخارجية: زيارتي لبيروت بتكليف من الرئيس السيسي لنقل رسالة دعم للشعب اللبناني
منذ حوالي 16 ساعات
خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر.. ولا نية إسرائيلية لوقف إطلاق النار
منذ حوالي 18 ساعات
خبير دولي: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تهدد الاستقرار الإقليمي (فيديو)
منذ حوالي 18 ساعات
عاجل| إعلام إسرائيلي: مقتل 7 جنود وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة
منذ حوالي 19 ساعات
عاجل| وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية
منذ حوالي 20 ساعات
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